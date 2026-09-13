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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» нанес «Металлургу» первое поражение в сезоне – 3:2. Омичи сравняли счет на 56-й, в овертайме забил Потуральски

« Авангард » обыграл «Металлург» (3:2, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ и одержал вторую победу в сезоне.

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