Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал, что в США его хотели отравить таблетками

Россиянин Роман Селезнев, который отбывал заключение в тюрьме города Батнер, штат Северная Каролина, и вернулся на родину благодаря обмену, сообщил, что в американской тюрьме его пытались отравить лекарственными препаратами.
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