Стало известно, когда в Рязанской области начнётся бабье лето

Погода будет тёплой, однако неустойчивой с возможностью кратковременных осадков. В разные числа погода будет колебаться днём от +19 до +22 градусов по Цельсию, ночью +8 - +12.
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