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SPLETNIK

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Минюст признал иноагентом Андрея Звягинцева

Минюст признал иноагентом Андрея Звягинцева

62-летнего режиссёра Андрея Звягинцева Минюст признал иноагентом."А.П. Звягинцев принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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