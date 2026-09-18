Минюст признал иноагентом Андрея Звягинцева

62-летнего режиссёра Андрея Звягинцева Минюст признал иноагентом."А.П. Звягинцев принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.