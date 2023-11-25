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«Ливерпулю» интересен защитник «Сан-Паулу» и Бразилии U20 Бералдо

«Ливерпулю» интересен защитник «Сан-Паулу» и Бразилии U20 Бералдо

Центральный защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо может продолжить карьеру в АПЛ. 20-летним игроком сборной Бразилии U20 интересуется «Ливерпуль».

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