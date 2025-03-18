"Машина для промывки мозгов остановилась". Вместо фейков о мобилизации и срочниках на передовой — музыка

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп своим приказом закрыл Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и таким образом остановил вещание радиокомпании "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"*.
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