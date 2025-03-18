Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Царство небесное 🙏🙏🙏 Хорошо пожил, природа берет своеВсё длилось неско...
  • Eduard
    Вы правы!"Мы Одессу забере...
  • Eduard
    Это не миротворцы,а оккупанты.Миротворцы оружие не поставляют,как страны Запада Украине!"Мы Одессу забере...

"Машина для промывки мозгов остановилась". Вместо фейков о мобилизации и срочниках на передовой — музыка

"Машина для промывки мозгов остановилась". Вместо фейков о мобилизации и срочниках на передовой — музыка

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп своим приказом закрыл Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и таким образом остановил вещание радиокомпании "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх