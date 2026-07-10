Экс-депутат Шумилков останется в СИЗО до августа 2026

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода принял решение о повторном продлении срока содержания под стражей для бывшего депутата Законодательного собрания Нижегородской области и директора домоуправляющей компании Николая Шумилкова.
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