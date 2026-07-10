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Царьград

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Экс-депутат Шумилков останется в СИЗО до августа 2026

Экс-депутат Шумилков останется в СИЗО до августа 2026

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода принял решение о повторном продлении срока содержания под стражей для бывшего депутата Законодательного собрания Нижегородской области и директора домоуправляющей компании Николая Шумилкова.

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