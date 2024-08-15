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ВСУ под Курском доказали необходимость денацификации Украины

ВСУ под Курском доказали необходимость денацификации Украины

За поимку солдат ВСУ в касках СС объявлена награда @ кадр из видео Tекст: Евгений Поздняков «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС.

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