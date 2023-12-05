🗣 Главное из заявлений Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека: Большие сроки за ненасильственные преступления являются "спорными", предложил проработать улучшение законодательства; Путин допустил амнистию "некоторых категорий женщин", отбывающих наказание; Политические репрессии не должны повторяться в истории страны, они нанесли огромный ущерб.
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