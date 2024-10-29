Владимир Алтайцев Ну да как все падали антисоветские ты ещё и безмозглая, уродина бандеровская телом и душой. Сгинь сатана геббельсовская. И запомни тварь, всё твоё говно к тебе вернётся.И сдохнешь ты от рака лёгких, паскуда антироссийская.

Владимир Соловьев Виеипндия: Тарас Григорьевич Довженко (прадед Александра Петровича), от которого пошло сосницкое прозвище Довженко — Тарасовичи — в 1812 году. Имел двух сыновей — Семёна и САМУИЛА. Сын Семёна Тарасовича — Пётр Семёнович — отец Александра Петровича Довженко. Поэтому Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым» - ДЛЯ САМУИЛОВ ОСОБЕННО.