СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    ... лучше к пашинянкам...там онО тоже свое...«Мне стыдно жить ...
  • Врам Тавризов
    Сколько нарывов обнажает время СВО... Ведь до этого цыгане, мигранты, генералы-воры, перебежчики за бугор и прочая, п...Крик души участко...
  • Александр Дубков
    москва это не РоссияКрик души участко...

Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым», «жестоким», «неприятным», «грубым» и «некрасивым»

Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым», «жестоким», «неприятным», «грубым» и «некрасивым»

Кино Александра Довженко: У русских все как-то убогонько, украинцы добрее и умнее Сталинский лауреат стал единственным из «москалей», кому в Киеве уже в наши дни поставили памятник Святослав Князев На фото: стенд с книгами Александра Довженко (Фото: Александр Малаховский и Юрий Олейник / ТАСС) Осенью 1894 года на хуторе Вьюнище Черниговской губернии появился на свет Александр Довженко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Ну да как все падали  антисоветские ты ещё и безмозглая, уродина  бандеровская телом и душой. Сгинь сатана геббельсовская. И запомни тварь, всё  твоё  говно к тебе вернётся.И сдохнешь ты  от рака  лёгких, паскуда антироссийская.
Ответить
7 час.
Владимир Соловьев
Виеипндия: Тарас Григорьевич Довженко (прадед Александра Петровича), от которого пошло сосницкое прозвище Довженко — Тарасовичи — в 1812 году. Имел двух сыновей — Семёна и САМУИЛА. Сын Семёна Тарасовича — Пётр Семёнович — отец Александра Петровича Довженко. Поэтому Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым» - ДЛЯ САМУИЛОВ ОСОБЕННО.
Ответить
6 час.
Коська
Ничего нового НАМ автор не сообщил!!! Обернитесь и оглядитесь - ВСЕ КАК ВСЕГДА!!! На генном уровне - ПРЕДАТЬ ЗНАЧИТ ПРЕДВИДЕТЬ!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх