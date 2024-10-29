Кино Александра Довженко: У русских все как-то убогонько, украинцы добрее и умнее Сталинский лауреат стал единственным из «москалей», кому в Киеве уже в наши дни поставили памятник Святослав Князев На фото: стенд с книгами Александра Довженко (Фото: Александр Малаховский и Юрий Олейник / ТАСС) Осенью 1894 года на хуторе Вьюнище Черниговской губернии появился на свет Александр Довженко.
Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым», «жестоким», «неприятным», «грубым» и «некрасивым»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ну да как все падали антисоветские ты ещё и безмозглая, уродина бандеровская телом и душой. Сгинь сатана геббельсовская. И запомни тварь, всё твоё говно к тебе вернётся.И сдохнешь ты от рака лёгких, паскуда антироссийская.
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7 час.
Владимир Соловьев
Виеипндия: Тарас Григорьевич Довженко (прадед Александра Петровича), от которого пошло сосницкое прозвище Довженко — Тарасовичи — в 1812 году. Имел двух сыновей — Семёна и САМУИЛА. Сын Семёна Тарасовича — Пётр Семёнович — отец Александра Петровича Довженко. Поэтому Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым» - ДЛЯ САМУИЛОВ ОСОБЕННО.
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6 час.
Коська
Ничего нового НАМ автор не сообщил!!! Обернитесь и оглядитесь - ВСЕ КАК ВСЕГДА!!! На генном уровне - ПРЕДАТЬ ЗНАЧИТ ПРЕДВИДЕТЬ!!!
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6 час.
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