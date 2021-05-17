События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 мая

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель) 25,6% 19% 5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель) 14,1% 9,8% 5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (апрель) 24,5% 5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/ 11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,3% 0,4% 15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (апрель) 335,2 тыс 250 тыс 15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (май) 26,3 22,55 15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (март) 8,52 млрд канад.