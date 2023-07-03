Топ-10 самых дорогих машин во всем мире

Иногда так хочется узнать о том, какие дома, яхты или острова являются самыми дорогими в мире. Ну а что, визуализировать совсем не вредно! Вот мы и решили изучить вопрос относительно машин, чья стоимость превышает все приличные и неприличные суммы.