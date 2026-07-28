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ТАСС

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Дрон "Молния-2" уничтожил пункт управления дронами ВСУ на расстоянии свыше 45 км

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расчет ударного БПЛА самолетного типа "Молния-2" 87-го полка беспилотных систем (БПС) 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией противника на расстоянии более 45 км на днепропетровском направлении СВО.

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