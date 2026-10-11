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Фицо предрёк Европе расплату за свою наивность и политику ненависти

Фицо предрёк Европе расплату за свою наивность и политику ненависти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что соглашение между Вашингтоном и Москвой об отгрузках дизельного топливо в США, показало поразительную наивность политического руководства ЕС.

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