На Приморской набережной у пляжа Цирк угощали тортом весом 390кг Это самое сладкое 8 марта в Сочи на моей памяти.
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На Приморской набережной у пляжа Цирк угощали тортом весом 390кг Это самое сладкое 8 марта в Сочи на моей памяти.