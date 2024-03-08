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Любимый Сочи

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На Приморской набережной у пляжа Цирк угощали тортом весом 390кг

На Приморской набережной у пляжа Цирк угощали тортом весом 390кг Это самое сладкое 8 марта в Сочи на моей памяти.

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