«Осталось дать им Patriot для защиты НПЗ»: РФ и США объединились против Зеленского Призыв президента Трампа к украинцам выбрать нового лидера означает, что и Россия, и США теперь считают, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен покинуть свой пост.