Токаев заверил, что Казахстан не превратится в «анти-Россию»

Он подчеркнул, что Астана твёрдо придерживается курса на сотрудничество с Москвой.фото: twitter.com/TokayevKZ--> Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев категорически отверг обвинения некоторых политиков в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией.
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