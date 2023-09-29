Токаев заверил, что Казахстан не превратится в «анти-Россию»

Он подчеркнул, что Астана твёрдо придерживается курса на сотрудничество с Москвой.фото: twitter.com/TokayevKZ--> Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев категорически отверг обвинения некоторых политиков в заигрывании с Западом и отхождении от сотрудничества с Россией.