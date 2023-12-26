«Меня бросили»: шпион Уилан напомнил Байдену о невыполненных обещаниях

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обратился к Джо Байдену за помощью. Приговоренный к 16 годам за попытку узнать у российских спецслужб список личного состава подразделения ФСБ Уиллан взмолился о содействии правительства Штатов.
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