После «Крокуса» боевики готовили еще один теракт в торговом центре

Его помогла предотвратить разведка Турции.После нападения на «Крокус Сити Холл», группа боевиков, связанная с запрещенной в РФ террористической организацией, планировала нападение на торговый центр в момент наибольшего скопления людей, его помогла предотвратить разведка Турции.