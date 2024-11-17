Новый вектор: Почему от трамповских назначений у соседей мороз по коже

Семен Демин

Для России все эти назначения ничего хорошего не предвещают. Трамп будет усаживать за стол переговоров не только Украину, но и Россию. И если РФ пойдет на договорняк по ЛБС, то это будет ее поражением. У РФ будет только 5 регионов Украины и гарантия ее нейтралитета. А вся остальная укропия достанется западу, который ее вооружит и подготовит для новой войны с Россией. Про нейтралитет Украины быстро забудут. А мы опять будем вопить, что нас обманули. Обычное дело: нас обманывают, а мы обманываться рады.