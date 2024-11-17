Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Новый вектор: Почему от трамповских назначений у соседей мороз по коже

Новый вектор: Почему от трамповских назначений у соседей мороз по коже

ОКО ГОСУДАРЕВО "Не встану перед ним!" Первые лица будущей администрации С Ш А - это нечто. 33 богатыря и дядька Черномор И очутятся на бреге,В чешуе, как жар горя,Тридцать три богатыря.

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Комментарии
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Олег Пиманов
Будем надеяться,что эти люди не &quot;переобуются&quot;
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17 час.
Семен Демин
Для России все эти назначения ничего хорошего не предвещают. Трамп будет усаживать за стол переговоров не только Украину, но и Россию. И если РФ пойдет на договорняк по ЛБС, то это будет ее поражением. У РФ будет только 5 регионов Украины и гарантия ее нейтралитета. А вся остальная укропия достанется западу, который ее вооружит и подготовит для новой войны с Россией. Про нейтралитет Украины быстро забудут. А мы опять будем вопить, что нас обманули. Обычное дело:  нас обманывают, а мы обманываться рады.
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13 час.
Аркадий Цыганов
Команда сильная. Но Россия на дальнем плане. Есть Иран, Китай, КНДР. От них есть кого защищать америкосам. И цель - разобщить всех с Россией.
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5 час.

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