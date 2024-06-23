А не потеряем ли мы ещё одно поколение?

А вот интересно, как наше государство собирается доносить наши ценности, нашу точку зрения до молодого поколения? До тех, кому сейчас 16 – 18 – 22 плюс? Тех, кому сейчас 30 – 35, мы во многом потеряли: они росли в атмосфере махрового либерализма, когда даже в школьных учебниках про Сталинградскую битву был всего один абзац, зато им вовсю прививали «универсальные ценности»: им вбивали в голову, что у них есть одни сплошные права и никаких обязанностей.