По данным метеосервисов, к 29–30 ноября в Новосибирске похолодает до −28 градусов в ночные часы, тогда как начало месяца ожидается тёплым — с дождём и температурой до +11 градусов.
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