На случай ядерной войны: Что известно о новейший русских самолётах - "Премьер" А-100?

Александр Макеев

Ещё бы побыстрее создать в России и начать применять средства электромагнитного поражения нацистских беспилотных и пилотируемых самолётов наблюдения, наведения и управления! С дистанции от 20-300 километров до 2000 километров! В том числе, находящихся на российских военных космических спутниках, с которых можно было бы выводить из строя системы ПВО и ПРО нацистских стран США и НАТО!