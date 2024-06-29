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Царьград

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На случай ядерной войны: Что известно о новейший русских самолётах - "Премьер" А-100?

На случай ядерной войны: Что известно о новейший русских самолётах - "Премьер" А-100?

Русские конструкторы завершают работу над новым самолётом ДРЛО. Состоялись первые полёты. Что известно о махинах, которые, в том числе, будут решать задачи в случае ядерной войны?Русский "Премьер" поднялся в воздух и включил радар.

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Комментарии
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Александр Макеев
Ещё бы побыстрее создать в России и начать применять средства электромагнитного поражения нацистских беспилотных и пилотируемых самолётов наблюдения, наведения и управления! С дистанции от 20-300 километров до 2000 километров! В том числе, находящихся на российских военных космических спутниках, с которых можно было бы выводить из строя системы ПВО и ПРО нацистских стран США и НАТО!
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