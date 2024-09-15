Крамольные заявления о сознании

Здравствуйте, Александр Николаевич. Я уже давно говорю, что во Вселенной существует Пространство МАТЕРИИ и Информационное Пространство: это разные Пространства. Думаю, что Информационное Пространство отличается отсутствием ВРЕМЕНИ в нём, т.е. это пространство ДУХА, который полностью НЕМАТЕРИАЛЕН, поэтому информация там вся в каждой точке( если так можно выразиться). Мозг Человека НАСТРАИВАЕТСЯ, т.е. создаётся сеть нейронно-аксонная, которая настроена на приём определенной информации, что показал в своём объяснении Никола Тесла, а так как эта сеть Материальна, то занимает для создания определённое время. Может быть, в создании этой сети могут участвовать не только нейроны и аксоны, но и другие материальные соединения атомов? Всего доброго.

В

Воробей

По сути, эта статься полностью поддерживает концепцию нашей Реальности как аналога компьютерной симуляции - видео игры, задуманной и с тех пор создаваемой, как непрерывный процесс, Творцом для того, чтобы можно было посредством него достичь определённую Цель. Подобно тому, как в случае видео игры каждый персонаж не является сколько-нибудь непосредственным источником мотивации или действия, но воспринимает это от процессора компьютера, так и в нашем мире люди - лишь внешние проявления скрытых влияний Творца. При этом в нашем мире - Матрице, аналогичной тому, как это представлено в фантастическом фильме "Матрица", наполнена ДВУМЯ типами людей. И именно это сообщается в Библии - согласно одной альтернативной трактовке написанного в ней в первых трех главах книги "Бытие". Подавляющее большинство - люди ПЕРВОГО типа, которые проживают свои жизни исключительно согласно предопределённому Сценарию. А маленькое меньшинство населения состоит из людей ВТОРОГО типа - тех, кто имеют потенциальность внести что-то, пусть и очень скромного масштаба, импровизационное в свои жизни. Вот этот тип людей и подвергается всю свою жизнь Тестированию на предмет рациональности их внутреннего отношения к мыслям, чувствам, действиям и событиям, которые для них творит Творец. Правда, лишь очень маленькая часть таковых реально использует эту открытую им возможность - "не закопать свой талант в землю, но пустить его в рост". Именно эти очень немногие и реализуют Дело достижения Цели в её позитивном варианте. Ибо, если бы ни одного такового не нашлось в конце резонно отведенного для этого периода времени, тогда Цель оказалась бы достигнутой в своём негативном варианте, что Творца в принципе вполне устраивает. Правда, результат данного цикла Творения был бы оценен соответственно. И потому он, цикл, был бы завершен без возможного продолжения - "бесплодная смоковница вырубается".