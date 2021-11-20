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Мусоросжигательный завод подал иск на 16 млн к региональному оператору Ставрополья

Мусоросжигательный завод подал иск на 16 млн к региональному оператору Ставрополья

Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению исковое заявление АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (ПТЭК) к ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ЖКХ) с требованием взыскать более 16,4 млн рублей задолженности и неустойки.

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