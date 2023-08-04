Песков: нельзя верить на слово заявлениям США о содействии экспорту из России, если Москва вернется в зерновую сделку
Нельзя верить на слово заявлениям Соединенных Штатов о содействии экспорту из Российской Федерации, если Москва возобновит свое участие в соглашении по вывозу зерна из украинских портов.
Комментарии
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Эта "зерновая сделка", которой КИНУЛИ РОССИЮ, изначально была пустышкой. И зачем только в нее ввязались? Изображали из себя доброхотов? Но только накликали на свою задницу лишние обвинения в том, в чем совершенно не виновны.
И письменным со штампами, печатями и подписями тоже нельзя верить. Предадут, продадут, обольют помоями.
Письменные договоры США не стоят бумаги на которой написаны. тому пример - односторонний выход из всех договоров.
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