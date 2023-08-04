Песков: нельзя верить на слово заявлениям США о содействии экспорту из России, если Москва вернется в зерновую сделку

лл

лина любимцева

Эта "зерновая сделка", которой КИНУЛИ РОССИЮ, изначально была пустышкой. И зачем только в нее ввязались? Изображали из себя доброхотов? Но только накликали на свою задницу лишние обвинения в том, в чем совершенно не виновны.