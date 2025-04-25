как играть в Рематч, отзыв на бету, мнение об игре, рецензия

Обзоры беты Rematch. На выходных прошел первый открытый тест аркадного футсима Rematch. Игра от разработчиков криминального экшена Sifu неожиданно взлетала в чарте Steam и собрала более 120 тысяч онлайна.
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