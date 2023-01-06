Пригожин рассказал о реальной ситуации в Соледаре после публикации WarGonzo

Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК "Вагнер" близка к тому, чтобы освободить город, но пока об этом рано говоритьРусский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию военных корреспондентов о том, что ВС России провали оборону Соледара.