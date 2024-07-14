МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением до конца суток 14 июля на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах град.