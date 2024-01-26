Гладков: более 20 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода остаются в больницах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 20 пострадавших в результате обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины ещё находятся на лечении в больницах Белгорода и Москвы.
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