В Алтайском крае общественники и полицейские провели серию мастер-классов в детском лагере отдыха

В рамках ежегодной акции «Каникулы с общественным советом» представители Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с сотрудниками полиции посетили профильную смену в детском лагере в рамках проведения смены «Международная летняя детская деревня «Алтай», которая на протяжении многих лет проходит по инициативе председателя Общественного совета Татьяны Величко.