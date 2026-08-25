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Происшествия

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В Алтайском крае общественники и полицейские провели серию мастер-классов в детском лагере отдыха

В рамках ежегодной акции «Каникулы с общественным советом» представители Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с сотрудниками полиции посетили профильную смену в детском лагере в рамках проведения смены «Международная летняя детская деревня «Алтай», которая на протяжении многих лет проходит по инициативе председателя Общественного совета Татьяны Величко.

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