Стоит ли покупать новый iPhone 16Е, презентованный Apple: изменения и характеристики

Американская корпорация Apple представила новый смартфон в своей 16 линейке — iPhone 16E. Он станет заменой устаревшей, по мнению компании, линейке SE и будет отличаться от них большими размерами, отсутствием кнопки «Домой» и наличием разъема USB-C вместо Lightning.
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