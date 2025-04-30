Google утверждает, что правительственные хакеры лидируют в использовании приписываемых им уязвимостей нулевого дня

Хакеры, работающие на правительства, были ответственны за большинство приписываемых им эксплойтов нулевого дня, использовавшихся в реальных кибератаках в прошлом году, говорится в новом исследовании Google.
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