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Царьград

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Убивал русских, теперь слёзы и мольбы: 7 тысяч солдат в смертельной ловушке. Новости с Курщины на утро 30 сентября

Убивал русских, теперь слёзы и мольбы: 7 тысяч солдат в смертельной ловушке. Новости с Курщины на утро 30 сентября

Обстановка на Курском направлении продолжается накаляться. Сразу на трёх участках зафиксировано серьезное отступление и потеря позиций.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Раз убивал значит подлежит расстрелу! И точка!
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