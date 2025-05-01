В России ужесточаются наказания за утечки данных

С 30 мая ужесточатся наказания за утечки данных. Таким образом, водится административная ответственность за неправомерную передачу информации, включающей персональные данные, идентификаторы или биометрические персональные данные.
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