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Царьград

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Карта "Серебряный возраст": Новая поддержка для россиян старше 55 и 60 лет

Карта "Серебряный возраст": Новая поддержка для россиян старше 55 и 60 лет

Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила выпустить карту "Серебряный возраст" для поддержки россиян старшего возраста.

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Комментарии
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Виктор NVS
Очередная херня. Громкое название инициативы весь смысл которой - пустой звук. Все нивелируется одной простой фразой о том, что субъекты федерации будут сами определять список учреждений, где эта карта будет работать. Уверен, это будут самые чморовые, никому не нужные места и мероприятия. Допустим дать по этой карте хотя бы раз купить билет в большой - удавятся. Никогда!!! У нас так везде - например льгота инвалидам на транспорт. Кругом крик - инвалиды 2 гр. не платят транспортный налог. Вроде круто, забота блин. А по факту - машина должна быть малолитражка. Если больше 2 литров объем, то ты уже не инвалид. У нас любая инициатива создает иллюзию заботы и работающие не вникающие пока в это люди, думают, что по мере как станут старше то и получат обеспеченную защищенную старость. А по факту, любая льгота имеет ограничения, которые делают ее недоступной для 90% людей.
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