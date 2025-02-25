Опубликованы кадры уничтожения бронемашины ВСУ под Суджей

Группировка войск «Север» в своем телеграм-канале сегодня утром выложила кадры уничтожения бронемашины украинских фашистов: - В Суджанском приграничье оператор FPV 1427 полка ГВ «Север» ловко отправил дрон-камикадзе в ББМ ВСУ.
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