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Курские новости

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Опубликованы кадры уничтожения бронемашины ВСУ под Суджей

Опубликованы кадры уничтожения бронемашины ВСУ под Суджей

Группировка войск «Север» в своем телеграм-канале сегодня утром выложила кадры уничтожения бронемашины украинских фашистов: - В Суджанском приграничье оператор FPV 1427 полка ГВ «Север» ловко отправил дрон-камикадзе в ББМ ВСУ.

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