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«Господи, помоги!»: мигранты из Киргизии взвыли из-за массового отлова нелегалов в Москве с распознаванием лиц

«Господи, помоги!»: мигранты из Киргизии взвыли из-за массового отлова нелегалов в Москве с распознаванием лиц

Телеканал "78" Российская полиция применила новые технологии распознавания лиц для поиска нелегалов в Москве.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаковизменено

Отловить и наказать нужно прежде всего тех, кто их сюда завозит, на так называемые "свои" предприятия, как не хотят платить достойную зарплаты нам, а тех нанимают за полцены, а возможно и за треть. А им на их родине работы мало, вот они сюда и едет даже за треть заработка нашего гражданина. Пока был СССР, всё было нормально, а сейчас что есть? Скоро и этого не будет, а будут господа, которые сидя на своей жопе и ниХ не делая "зарабатывают" миллионы вражеской валюты и готовят себе жильё за бугром после того, как обчистят свою страну. У половины хозяев нынешнего положения в стране за бугром уже всё давно есть, при этом некому их проверять.

Профиль пользователя Татьяна Маштакова
Татьяна Маштакова

ТМ  Для мигрантов, независимо из какой страны они приехали на территорию России, должно стать предельно ясно что нарушение российских законов недопустимо. Незаконное присутствие в России уже нарушение российских законов,  а значит депортация неизбежна. Что тут не понятно?

Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

Как здорово. Давно пора навести порядок с этими приезжими нарушителями наших законов и обычаев. Я понимаю так, если ты хочешь и можешь работать, оформи правильно разрешение на въезд и на право находиться и работать на территории России и работай, но не нарушай наших законов. Вот тогда и нам хорошо и тебе хорошо, но привозить сюда свою большую семью не надо. А желающих приехать и работать в России всегда будет больше, чем нам требуется, вот они и будут, там у себя на Родине, стоять в очереди на получение разрешения на въезд в Россию. Вот только надо убрать диаспоры и пересажать чиновников-мздоимцев, устраивающих себе сладкую жизнь на взятках, простите, на благодарностях, за незаконное разрешение части мигрантов на въезд в Росси.