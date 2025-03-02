Словакия на саммите ЕС будет выступать за немедленное перемирие на Украине

Словакия предлагает включить в заключительные положения саммита ЕС, который пройдет 6 марта, необходимость немедленного перемирия на Украине, так как усилить ее позиции в ходе продолжения конфликта не удастся.
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