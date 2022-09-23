Носки и варежки для военнослужащих массово вяжут жители Новосибирской области

Неравнодушные жители региона начали вязать шерстяные изделия для участников спецоперации на Украине. Вскоре в Бердске откроются три площадки, где соберутся местные мастерицы, чтобы одновременно изготовить теплые подарки – сотни пар носков и варежек.
Неравнодушные жители региона начали вязать шерстяные изделия для участников спецоперации на Украине. Вскоре в Бердске откроются три площадки, где соберутся местные мастерицы, чтобы одновременно изготовить теплые подарки – сотни пар носков и варежек.
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