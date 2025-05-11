Получил ранение или болен. На лице Зеленского нашли странный шрам: АиФ

Фотография, опубликованная президентом Украины Владимиром Зеленским в социальных сетях вместе с новостью о его телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, привлекла внимание общественности.
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