Geely и Renault сделали 2,0-литровый турбомотор, который работает под водой

И это не экспериментальная разработка, а серийный ДВС Компания Horse Powertrain, созданная Renault Group и Geely, разработала 2,0-литровый двигатель B20 специально для гибридных внедорожников.
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