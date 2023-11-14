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Военное обозрение

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Представитель армии Израиля: США готовы задействовать направленные в Средиземное море авианосные группы при серьезной угрозе

Представитель армии Израиля: США готовы задействовать направленные в Средиземное море авианосные группы при серьезной угрозе

Военное присутствие США в восточной части Средиземного моря свидетельствует о готовности помочь Израилю.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Военное присутствие США в восточной части Средиземного моря свидетельствует о готовности помочь говорит представитель Израиля. Однако это больше предположение и надежда. Да и кто этот представитель?  Ни за кого США воевать не будут! Они и  второй фронт открыли не воевать, а поживиться тем что завоевал СССР! А попытались наехать, так Покрышкин опустил их с небес на землю!
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20 час.
Владимир Самборский
А зачем они тогда столько техники нагнали? Помогать палестинцам, что-ли? Для штатов Израиль - &quot;смотрящий&quot; за арабскими странами. О помощи арабам и речи нет!
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18 час.

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