Представитель армии Израиля: США готовы задействовать направленные в Средиземное море авианосные группы при серьезной угрозе

Геннадий Бережнов

Военное присутствие США в восточной части Средиземного моря свидетельствует о готовности помочь говорит представитель Израиля. Однако это больше предположение и надежда. Да и кто этот представитель? Ни за кого США воевать не будут! Они и второй фронт открыли не воевать, а поживиться тем что завоевал СССР! А попытались наехать, так Покрышкин опустил их с небес на землю!