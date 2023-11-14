Представитель армии Израиля: США готовы задействовать направленные в Средиземное море авианосные группы при серьезной угрозе
Военное присутствие США в восточной части Средиземного моря свидетельствует о готовности помочь Израилю.
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Военное присутствие США в восточной части Средиземного моря свидетельствует о готовности помочь говорит представитель Израиля. Однако это больше предположение и надежда. Да и кто этот представитель? Ни за кого США воевать не будут! Они и второй фронт открыли не воевать, а поживиться тем что завоевал СССР! А попытались наехать, так Покрышкин опустил их с небес на землю!
А зачем они тогда столько техники нагнали? Помогать палестинцам, что-ли? Для штатов Израиль - "смотрящий" за арабскими странами. О помощи арабам и речи нет!
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