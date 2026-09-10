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Собянин рассказал о роли МЦК в развитии транспортной системы столицы

Собянин рассказал о роли МЦК в развитии транспортной системы столицы

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Пассажиры совершили более 1,4 млрд поездок по Московскому центральному кольцу за 10 лет его работы.

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