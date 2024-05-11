Хостинцы просят ремонта пешеходного моста Пробоина в мосту у рынка незначительная, но туда с лёгкостью поместится нога ребёнка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Хостинцы просят ремонта пешеходного моста Пробоина в мосту у рынка незначительная, но туда с лёгкостью поместится нога ребёнка.