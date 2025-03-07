Трамп призвал Маска применять «скальпель вместо топора» при сокращении штата

Американский президент Дональд Трамп призвал главу Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска использовать «скальпель вместо топора» при сокращении штата сотрудников федеральных ведомств.
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