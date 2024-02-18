Надо чётко понимать, что украинские граждане по вечерам садятся перед экранами своих мониторов и телевизоров, чтобы ПОМЕЧТАТЬ

Natalija Osminina

Украинский этнос - это аномалия Природы, сформировавшаяся в сечах, как бандитстствующие группировки. И потому зафиксировавшие в своих генах самые отвратительные черты человечества- алчность, подонство, любовь к разбою и предательству (перебежки от одного атамана к другому, прнебрежению интересами государства, хатаскрайничество, воровство. По сути, это брак Природы. Как 2-3 % педерастов среди лиц нормальной ориентации. Так и бОльшая часть население Украины - это те же 2.5% от 8 миллиардов человечества. Потому что среднестатический нормальный человек способен включать мозг, логику и воспринимать факты. Большинству украинцев это не дано. Потому что для выживания в сечах и резне это им было не нужно.