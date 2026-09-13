Москва внесла свой вклад в реконструкцию набережной в Петрозаводске

Знаковое событие для Петрозаводска, там после реконструкции там открыли Онежскую набережную. А в одном из любимых мест горожан, его ещё называют музеем под открытым небом, собрана коллекция скульптур от городов-побратимов.
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