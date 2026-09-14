Команда Непомнящего выиграла Global Chess League, обыграв Карлсена в финале

Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова вместе с международной командой Ganges Grandmasters стали победителями четвёртого сезона Global Chess League, который прошёл в Индии.
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