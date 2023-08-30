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«Хоффенхайм» за 14 млн евро купил форварда «Аугсбурга» Беришу

«Хоффенхайм» за 14 млн евро купил форварда «Аугсбурга» Беришу

Бериша перешел в «Хоффенхайм» из «Аугсбурга» и подписал контракт до июня 2027 года. По Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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